Anadolu обнаружило новое место пребывания Гюлена в США

Агентство Anadolu сообщило, что обнаружило в США новое место жительства исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, главы организации ФЕТО, обвиненного в Турции в попытке переворота в 2016 году.

Журналисты агентства сфотографировали с дрона дом в городе Сейлорсбург в штате Пенсильвания. Он находится в 12 минутах езды от прежней штаб-квартиры Гюлена и его организации ФЕТО в том же штате, которую он покинул ранее в этом году.

Особняк площадью более 400 кв. м., расположенный на уединенном участке в лесу и оцениваемый примерно в $800 тыс. - $1 млн, надежно охраняется, оборудован большим количеством камер наблюдения, установленных по всему периметру. На территории удалось сфотографировать автомобили люксовых марок, отмечает агентство.

Журналистам якобы удалось запечатлеть на камеру и самого Гюлена, который находился на пассажирском сиденье машины, покидавшей территорию поместья.

Охрана дома, заметившая дрон и съемку, вызвала полицию. Anadolu отмечает, что полицейские побеседовали с журналистами и ушли, попросив их не входить на частную территорию и не затруднять проезд на подъездной дороге к поместью.