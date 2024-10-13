СМИ: Бербок и Хабек блокируют поставки оружия Израилю

Германия с марта не поставляет оружие Израилю, поставки блокирует глава МИД ФРГ Анналена Бербок, а также министр экономики республики Роберт Хабек. Об этом пишет немецкая газета Bild.

По данным газеты, информацию о том, кто конкретно в правительстве заблокировал поставки ЦАХАЛ, удалось получить только сейчас, через шесть месяцев после начала расследования.

Журналисты пояснили, что представители партии «Зеленые» Бербок и Хабек потребовали от Израиля письменные гарантии того, что поставляемые Германией вооружения и военная техника «не будут использоваться для геноцида» в Газе и Ливане.

По их данным, на фоне прекращения поставок Израилю, ФРГ отправляет вооружения Турции и Катару.

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Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления в Бундестаге сообщил, что Германия поставляла и будет продолжать поставлять оружие Израилю.