ABC: Трамп уступает Харрис 2 п.п. по уровню поддержки избирателей

Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на высший государственный пост от демократов, опережает своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа на 2 п.п. по уровню поддержки избирателей, которые собираются проголосовать на президентских выборах в ноябре. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом ABC совместно с социологической службой Ipsos.

По его сведениям, Харрис поддерживают 50% вероятных избирателей в то время, как за Трампа готовы отдать свой голос 48% опрошенных в этой категории. Аналогичный результат наблюдается и среди зарегистрированных избирателей: 49% отдают предпочтение Харрис, Трампа готовы поддержать 47% опрошенных.

Большинство респондентов (51%) полагают, что лучшие дни США еще впереди, 47% считают, что лучшие времена Соединенных Штатов остались в прошлом, при этом последней точки зрения придерживаются почти две трети 59% сторонников Трампа. В лучшее будущее США верят 67% сторонников Харрис.

Исследование проводилось в период с 4 по 8 октября, в нем приняли участие 2 631 человек. Погрешность опроса составляет 2 п.п.