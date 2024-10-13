ZDF: Встречи в формате «Рамштайн» в ближайшее время не будет

Заседания контактной группы по военному содействию Украине (формат «Рамштайн») в ближайшее время не состоится, несмотря на предстоящий визит президента США Джо Байдена в Германию. Об этом сообщает телеканал ZDF.

По данным телеканала, канцлер ФРГ Олаф Шольц 11 октября уже объявил о пакете военной помощи Киеву во время встречи с Зеленским. Изначально об этом пакете планировалось сказать на мероприятии в формате «Рамштайн».

Дальнейшие решения в контексте формата «Рамштайн» будут обсуждаться только после выборов в США, указано в материале ZDF.

Байден намерен посетить Германию на следующей неделе и провести 18 октября переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Шольцем, пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источники. По их данным, программа президента США подвергнется значительному сокращению.

Поездка Байдена в Германию и Анголу, запланированная на 10–15 октября, была отложена из-за надвигающегося на США мощного урагана «Милтон». В связи с этим была отменена и встреча контактной группы по военному содействию Украине — мероприятие должно было пройти на авиабазе Рамштайн в Германии 12 октября.

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