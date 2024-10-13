Сестра Ким Чен Ына предупредила Южную Корею об «ужасной катастрофе» из-за дронов

Влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон предупредила Южную Корею об «ужасной катастрофе», если Сеул снова отправит дроны в небо КНДР. Об этом пишет South China Morning Post.

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Накануне в Пхеньяне заявили, что Сеул за последнюю неделю трижды отправлял в воздушное пространство КНДР беспилотные дроны с пропагандистскими листовками.

«Момент, когда дрон Республики Корея снова будет обнаружен в небе над нашей столицей, безусловно, приведет к ужасной катастрофе», — заявила Ким Ё Чжон.

По ее словам, она «желает, чтобы такого не произошло».

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МИД КНДР в пятницу выступил с заявлением, в ультимативном порядке потребовав от Сеула прекратить отправку беспилотных летательных аппаратов. В Пхеньяне назвали запуск южнокорейских дронов «неприемлемой провокацией», так как беспилотники могут использоваться в качестве военного средства.

В Южной Корее в ответ заявили, что сомневаются в том, что КНДР «начнет войну».