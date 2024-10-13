Бывший президент Украины Петр Порошенко тайно вел запись переговоров с иностранными лидерами, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в государственной измене. По его словам, диктофон, в частности, обнаруживали прямо на столе политика.

Существует документальное подтверждение того, что Порошенко тайно записывал переговоры с зарубежными лидерами в своем кабинете. Иметь ли с ним дело после этого — дело каждого отдельного лидера, — написал он.

Депутат подчеркнул, что у него в распоряжении есть материалы расследования дела о происхождении пленок с записями разговоров действующего американского президента Байдена с Порошенко. Сразу несколько свидетелей, по словам парламентария, видели на столе украинского политика записывающее устройство.

При этом свидетель № 2, начальник национального центра оперативно-технического управления системы коммуникаций, сообщил следствию, что все разговоры по правительственной связи проходят под грифом «секретно». То есть не подлежат несанкционированной записи, — добавил Дубинский.

До этого депутат говорил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский использует бедственное положение ВСУ с целью добиться от Запада большей поддержки. Комментируя ситуацию в Угледаре, парламентарий указал, что украинский лидер цинично рискует жизнями людей. Дубинский отмечал, что в среднем продолжительность жизни бойца ВСУ, оказавшегося на передовой, составляет около трех месяцев. После этого срока 70% военных либо погибают, либо получают ранения.