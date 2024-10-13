Вэнс: американцы чувствуют себя брошенными правительством

Американцы чувствуют себя брошенными собственным правительством из-за неспособности президента Соединенных Штатов Джо Байдена эффективно помогать населению во время и после природных катастроф, полагает кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей-Ди Вэнс. Видео опубликовал телеканал ABC.

Ураган «Хелен» обрушился на юго-восточную часть США в конце сентября и унес жизни более 220 человек. Последствия стихии почувствовали на себе жители Северной и Южной Каролины, северо-западного побережья Флориды, Джорджии, Теннесси. Вслед за «Хелен» во Флориду пришел ураган «Милтон».

«Мы имеем некомпетентную реакцию на этот кризис, особенно на западе штата Северная Каролина. Американцы чувствуют себя брошенными собственным правительством», — пояснил Вэнс.

Политик отметил, что ресурсы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) оказались отвлечены на поддержку нелегальных мигрантов в стране.

В США признали, что ураган "Милтон" не привел к разрушительным последствиям

По его оценке, на фоне масштабных природных катастроф ведомство показало «фундаментальную некомпетентность и чрезмерную бюрократизированность», не справилось со своими задачами.

В конечном итоге, заметил республиканец, FEMA, с тем, чтобы справиться с последствиями ураганов, было вынуждено обратититься с просьбой о помощи к американской армии.