Премьер Микати назвал вызовом ООН угрозы Нетаньяху в адрес миротворцев в Ливане

Глава ливанского кабмина Наджиб Микати призвал не игнорировать угрозы Израиля в адрес миротворческих сил ООН. Заявление политика опубликовала в X пресс-служба правительства.

По мнению Микати, премьер Биньямин Нетаньяху бросил новый вызов ООН отказом прекратить боевые действия в Ливане. Глава правительства также считает необходимым ответить на ультиматум генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием вывода Временных сил организации из республики.

«Ливан, осуждающий позицию Нетаньяху и его агрессивные действия против миротворцев, подтверждает свою приверженность резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и требует остановить развязанную против Ливана войну», — сказал Микати.

7 октября The New York Times написала о том, что израильская армия подвергает опасности миротворцев ООН, разместив свои позиции рядом с миссией всемирной организации на время сухопутной операции против «Хезболлы» в Ливане. 10 октября стало известно, что Главный штаб Временных сил ООН в южном Ливане и опорные пункты миротворческих сил неоднократно подвергались обстрелам со стороны Израиля. Двое миротворцев получили ранения при обстреле танком Израиля наблюдательного пункта сил ООН.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля объявила об ограниченных наземных рейдах в южном Ливане против ливанского шиитского движения «Хезболла». Израильская армия заявила о «локализованных, целевых сухопутных» операциях в деревнях, расположенных близко к границе, которые представляют непосредственную угрозу для израильских населенных пунктов. Началу сухопутной операции предшествовали массированные воздушные удары по объектам «Хезболлы» на ливанской территории.