Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз значительно осложняются вопросом об эксгумации останков жертв Волынской резни, который поднимает Польша. Об этом пишет обозреватель Наталья Оевская в статье для Bloomberg.

Владимир Зеленский «был в ярости» после сентябрьской встречи с главой польского МИД Радославом Сикорским, на которой министр принципиально «притормозил» стремление Киева к быстрому вступлению в ЕС, пояснила обозреватель.

Оевская отметила, что дипломат в ходе переговоров поднял вопрос о требованиях Варшавы эксгумировать останки жертв Волынской резни и увязал это с переговорами о вступлении в ЕС.

Внимание Сикорского к Волынской резне на встрече с Зеленским отчетливо показало, что вопрос о преступлениях украинцев в польских селах не удастся вывести из политической сферы и оставить на усмотрение историков, подчеркнула журналист.

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Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что вступление Украины в ЕС не подлежит обсуждению до тех пор, «пока к погибшим не будет проявлено уважение».