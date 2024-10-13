Сербия рассматривает возможность вступления в БРИКС

Руководство Сербии рассматривает возможность вступления государства в объединение БРИКС. Об этом в воскресенье, 13 октября, заявил вице-премьер страны Александр Вулин.

Замглавы сербского правительства пообщался с немецкими журналистами, которым рассказал, что Белград допускает участие в БРИКС в качестве альтернативы вступлению в Европейский союз. Кроме того, Вулин заверил, что представители Сербии обязательно посетят грядущий саммит организации в Казани ближе к концу октября, передает Berliner Zeitung.

— Было бы безответственным не изучить все варианты, включая членство в БРИКС. Если членство в БРИКС привлекательно для других стран, таких как ОАЭ, Саудовская Аравия или Турция, почему для Сербии ситуация должна быть другой? Поэтому нет никаких сомнений в том, что присоединение к БРИКС стало реальной альтернативой ЕС, — сказал вице-премьер.

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что на полях саммита БРИКС в Казани между странами будет подписано соглашение о стратегическом партнерстве.

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Свое участие в саммите БРИКС подтвердил и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин.