Axios: между командами Байдена и Харрис нарастает напряженность

Отношения между Белым домом президента США Джо Байдена и командой кандидата на высший государственный пост от демократов вице-президента Камалы Харрис становятся все более напряженными в последние недели перед выборами. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их словам, команда действующего главы государства хочет, чтобы Харрис победила на ноябрьских выборах, но многие помощники Байдена по-прежнему раздражены тем, что президента вынудили отказаться от участия в переизбрании.

"Они слишком сильно переживают [из-за этого]", - сказал источник портала.

Кроме того, продолжил Axios, Белый дом не обеспечивает достаточной координации рабочего графика и выступлений Байдена, чтобы они соответствовали интересам избирательной кампании вице-президента. Так, в пятницу американский лидер в своей официальной резиденции провел незапланированную пресс-конференцию как раз в тот момент, когда Харрис собиралась выступить перед своими сторонниками в штате Мичиган, благодаря чему ее выступление не так широко освещалось новостными телевизионными компаниями. В начале недели Харрис раскритиковала губернатора Флориды Рона Десантиса за то, что тот не ответил на ее телефонный звонок по поводу ураганов, но вскоре после этого Байден похвалил его за любезность и "готовность к сотрудничеству".

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Как отмечает портал, Белому дому также не хватает кадров для взаимодействия с предвыборным штабом кандидата в президенты от демократов. Несколько помощников Байдена присоединились к избирательной кампании Харрис, но в Белом доме считают их нелояльными за такой переход. В команде Харрис к ним относятся с опаской.

Всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться Дональд Трамп и Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017-2021 гг. Выборы 2020 года он проиграл демократу Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом.