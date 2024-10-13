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СМИ сообщили о нарастании напряженности между командами Байдена и Харрис

Отношения между Белым домом президента США Джо Байдена и командой кандидата на высший государственный пост от демократов вице-президента Камалы Харрис становятся все более напряженными в последние недели перед выборами. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

Axios: между командами Байдена и Харрис нарастает напряженность
© globallookpress.com

По их словам, команда действующего главы государства хочет, чтобы Харрис победила на ноябрьских выборах, но многие помощники Байдена по-прежнему раздражены тем, что президента вынудили отказаться от участия в переизбрании.

"Они слишком сильно переживают [из-за этого]", - сказал источник портала.

Кроме того, продолжил Axios, Белый дом не обеспечивает достаточной координации рабочего графика и выступлений Байдена, чтобы они соответствовали интересам избирательной кампании вице-президента. Так, в пятницу американский лидер в своей официальной резиденции провел незапланированную пресс-конференцию как раз в тот момент, когда Харрис собиралась выступить перед своими сторонниками в штате Мичиган, благодаря чему ее выступление не так широко освещалось новостными телевизионными компаниями. В начале недели Харрис раскритиковала губернатора Флориды Рона Десантиса за то, что тот не ответил на ее телефонный звонок по поводу ураганов, но вскоре после этого Байден похвалил его за любезность и "готовность к сотрудничеству".

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Как отмечает портал, Белому дому также не хватает кадров для взаимодействия с предвыборным штабом кандидата в президенты от демократов. Несколько помощников Байдена присоединились к избирательной кампании Харрис, но в Белом доме считают их нелояльными за такой переход. В команде Харрис к ним относятся с опаской.

Всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться Дональд Трамп и Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017-2021 гг. Выборы 2020 года он проиграл демократу Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом.

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