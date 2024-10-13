Глава МИД Ирана заявил об абсолютной готовности страны к войне

Тегеран стремится к миру, однако готов к войне и не боится ее, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Он добавил, что республика будет предпринимать усилия по установлению мира в секторе Газа и в Ливане, пишет ISNA.

Израиль с 7 октября 2023 года ведет активные боевые действия против палестинского движения ХАМАС, 1 октября 2024 года начал наземную операцию против сил «Хезболлы» на юге Ливана.

«Иран не стремится к росту напряженности, конфликтам и войне, хотя готов к любому положению. Мы готовы к войне, готовы и к миру. Это твердая позиция Исламской Республики: мы абсолютно готовы к состоянию войны, не боимся войны», — подчеркнул министр.

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По словам Аракчи, Тегеран стремится к миру на Ближнем Востоке в целом, будет прилагать усилия для установления справедливого мира в Газе и в Ливане.