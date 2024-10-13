В Узбекистане предупредили родителей квадроберов о штрафах

Действия родителей, потакающих увлечению детей субкультурой квадробинга, будут квалифицироваться как неисполнение родительских обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Узбекистана, отметив, что они могут быть оштрафованы на $147.

Квадробинг - вид активности, при котором дети и подростки перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Они используют маски и накладные хвосты, изображая лис, волков и так далее. После нескольких инцидентов в обществе возникла дискуссия насчет этого движения.

"Как один из органов, ответственных за обеспечение гарантий прав ребенка, министерство заявляет, что случаи проявления такой субкультуры будут квалифицироваться как неисполнение родителями своих обязанностей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве напомнили, что родители несут ответственность за воспитание, образование и развитие своих детей до достижения ими совершеннолетия.

"В соответствии с Кодексом об административной ответственности неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, в том числе повлекшее совершение несовершеннолетними административного правонарушения, влечет наложение штрафа в размере до пятикратного размера базовой расчетной величины - до 1,875 млн сумов (порядка $147 - прим. ТАСС)", - предупредили в МВД.

В ведомстве добавили, что при необходимости может потребоваться психологическое обследование ребенка на предмет определения влияния этого увлечения на его эмоциональное здоровье.

В МВД назвали увлечение субкультурой квадробинга неприемлемым. При этом в ведомстве сообщили, что несколько случаев появления квадроберов в общественных местах уже были зафиксированы в Ташкенте, причем один из них, "ассоциируя себя с собакой, напал на пассажиров".