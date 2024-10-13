Немецкое СМИ назвало дату визита Байдена в ФРГ

Президент США Джо Байден, ранее отменивший визит в Германию из-за урагана «Милтон», планирует в предстоящую пятницу посетить Берлин и встретиться с канцлером и президентом ФРГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Spiegel.

«Президент США Джо Байден на следующей неделе планирует наверстать свой визит в Германию, отмененный из-за урагана "Милтон"», — пишет издание.

Отмечается, что Байден проведет официальные встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Олафом Шольцем.

Встречи запланированы на пятницу, 18 октября. В немецком правительстве и органах безопасности уже прорабатывают организацию визита. Известно, что программа существенно сократилась. Планируется, что Штайнмайер вручит американскому лидеру орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Новый короткий визит также будет посвящен дальнейшим действиям Запада в условиях украинского и ближневосточного кризисов.

Ранее сообщалось, что Байден отменил поездку в Германию, где у него должна была состояться встреча с Зеленским. Причиной стал ураган «Милтон», обрушившийся на США.