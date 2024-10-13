На Украине анонсировали презентацию плана Зеленского

«План победы» Зеленского покажут гражданам Украины в ближайшие дни. Об этом заявил советник Зеленского Михаил Подоляк, сообщает украинское издание «Страна».

«Что касается более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос дней», — сказал он.

По словам Подоляка, план «касается политического принуждения, дипломатического, экономического, военного». Его презентация необходима, потому что гражданам «важно понимать», на каком этапе находится конфликт, и что предпринимают власти для его урегулирования.

Медведев оценил «план победы» Зеленского

Подоляк отметил, что «основные акценты уже понятны», но Зеленский добавит деталей, которые будут «четко говорить, что это за программа принуждения».

Ранее западный аналитик заявил, что Зеленскому скоро вручат новую карту страны — это станет ответом России на его «план победы».