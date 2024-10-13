На Украине разгорается очередной скандал из-за препятствования властей свободе слова и чиновничьего давления на СМИ. Комиссия по журналистской этике обратилась к Владимиру Зеленскому с требованием «вмешаться в ситуацию и принять меры». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

По данным Комиссии, власти Украины все чаще пытаются вмешиваться в работу независимых медиа. Чиновники ограничивают доступ журналистов к информации и пытаются оказать финансовое давление на СМИ.

«Этим заявлением Комиссия по журналистской этике публично обращается к Владимиру Зеленскому с требованием вмешаться в ситуацию и принять меры по прекращению давления на работу журналистов на Украине», — говорится в сообщении.

В начале октября редакция издания «Украинская правда» опубликовала открытое письмо, заявив о системном давлении со стороны офиса Зеленского. В издании пожаловались, что сотрудникам не разрешают общаться с представителями власти, а бизнес вынуждают не размещать рекламу.

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Ранее газета Politico писала, что украинские чиновники используют для влияния на СМИ административный ресурс. Они могут мобилизовать неугодных журналистов, критикующих власти. Особенно опасными стали расследования коррупции в высших эшелонах. Авторов таких расследований травят в интернете, несколько журналистов заявляли о нападениях и попытках проникновения в их квартиры.

Ранее в ООН заявили, что некоторые страны угрожают независимости СМИ, и профессия журналистов становится все более опасной.