Папа Римский прокомментировал удар Израиля по базам ООН в Ливане

Папа Римский Франциск отреагировал на обстрел армией Израиля баз контингента ООН в Ливане, призвав к уважению миротворческих сил. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Я продолжаю с беспокойством следить за тем, что происходит на Ближнем Востоке. Я еще раз призываю к немедленному прекращению огня на всех фронтах", - заявил понтифик.

10 октября стало известно, что Главный штаб Временных сил ООН в южном Ливане и опорные пункты миротворческих сил неоднократно подвергались обстрелам со стороны Израиля. Двое миротворцев получили ранения при обстреле танком Израиля наблюдательного пункта сил ООН.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал генсека ООН Антониу Гутерриша вывести миротворцев из зоны боевых действий на юге Ливана для их же безопасности, но они отказались покинуть свою позиции.