Нетаньяху призвал генсека ООН «убрать миротворцев» из Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал генерального секретаря ООН «убрать миротворцев» из Южного Ливана. Об этом сообщает газета Haaretz.

В воскресенье Нетаньяху обратился к главе ООН. Это произошло после того как США и ЕС осудили удары израильских военных по миротворческим силам ООН в Ливане (ВСООНЛ).

Израильский премьер заявил, что силы ООН размещены в тех же районах, где находятся опорные пункты Хезболлы.

«Ваш отказ вывести солдат ВСООНЛ превращает их в заложников Хезболлы», — заявил Нетаньяху.

Он добавил, что присутствие миротворцев в данных районах «также ставит под угрозу жизни наших солдат».

По словам Нетаньяху, ЦАХАЛ неоднократно обращался к ООН с просьбой вывести свои войска из южного Ливана, но сталкивался с неоднократными отказами. По его мнению, эти отказы направлены исключительно на обеспечение «живого щита для боевиков Хезболлы».

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия возмущена израильскими обстрелами объектов Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

Двое военнослужащих ООН получили ранения 10 октября, когда израильский танк выстрелил по наблюдательной вышке миротворцев. Кроме того, ЦАХАЛ обстрелял бункер сил ООН, повредив патрульные машины, системы электроснабжения и связи.