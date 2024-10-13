В ЮАР пришла экстремальная жара

Аномальная жара установилась на значительной территории Южно-Африканской Республики спустя почти три недели после снегопадов в нескольких районах страны. Об этом сообщила метеорологическая служба ЮАР.

"Экстремальная жара зафиксирована в пяти провинциях из девяти, в ряде мест температура может достигать 44 градусов Цельсия, - отмечает она. - Наиболее сложная ситуация складывается на севере и юго-востоке страны".

Именно в этих регионах во второй половине сентября прошли обильные снегопады, парализовавшие движение на дорогах.

В связи с жаркой погодой, установившейся с субботы, в готовность приведены спасательные службы страны. "Старайтесь не выходить из дома без надобности и избегайте прямых солнечных лучей, - предупредил представитель службы по чрезвычайным ситуациям Йоханнесбурга Роберт Мулаудзи. - Будьте также внимательны к предупреждениям о пожарах, чтобы не оказаться в опасной ситуации".

Жара уже привела к перебоям в водоснабжении мегаполисов, включая Йоханнесбург. Власти города призывают жителей экономить воду. Ожидается, что температура воздуха останется на пиковых показателях еще сутки.

Между тем жара способствует весеннему цветению многочисленных растений ЮАР, в том числе знаменитого дерева жакаранда. Множество туристов прибывают в Йоханнесбург, чтобы посмотреть на аллеи расцветших жакаранд.