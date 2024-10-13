Нетаньяху заявил, что сожалеет о вреде миротворцам в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе телефонного разговора заверил свою итальянскую коллегу Джорджу Мелони, что сожалеет о "любом вреде", причиненном миротворцам Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) в районе ливано-израильской границы. Соответствующее заявление глава израильского кабмина опубликовал в X (ранее Twitter).

"Выразил сожаление по поводу любого вреда, причиненного персоналу ВСООНЛ, и подчеркнул, что Армия обороны Израиля делает все возможное, чтобы не допустить повторения подобного. Я проинформировал премьер-министра Италии о моих многочисленных обращениях к генеральному секретарю ООН [Антониу Гутерришу] о том, что пришло время отвести силы ВСООНЛ от опорных пунктов "Хезболлах" и зоны боевых действий", - написал Нетаньяху. "Израиль приложит все усилия, чтобы предотвратить потери среди ВСООНЛ, а также сделает все возможное, чтобы выиграть войну", - добавил израильский премьер.

Нетаньяху отметил, что "некоторые европейские лидеры" оказывает давление "в неправильном направлении".

"Вместо критики Израиля <...> им следовало бы критиковать движение "Хезболлах" и его иранских покровителей, которые используют ВСООНЛ в качестве живого щита", - пояснил он.

Ранее Нетаньяху обратился к Гутерришу с требованием немедленно вывести миротворцев ВСООНЛ из зоны боевых действий в районе ливано-израильской границы. По его версии, миротворцы ООН, оставаясь на своих позициях, "становятся заложниками" вооруженных отрядов шиитской организации "Хезболлах", против которых направлены действия израильских войск.

10 октября ВСООНЛ сообщили об обстрелах своего главного штаба и опорных пунктов израильскими военными. По данным ВСООНЛ, двое миротворцев получили ранения. Армия Израиля в свою очередь заявила, что ее войска вели огонь по цели, представлявшей для них угрозу и находившейся рядом с позицией ВСООНЛ, и миротворцы пострадали случайно. При этом военные отметили, что заранее предупреждали силы ООН о предстоящих боях и предписывали им "укрыться в защищенном помещении".