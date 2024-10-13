Харрис публично поддерживают 76 миллиардеров

Семьдесят шесть американских миллиардеров поддерживают избирательную кампанию кандидата в президенты США от Демпартии Камалу Харрис. Вместе с тем, еще 49 человек склоняются к кандидатуре ее оппонента, кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом пишет Forbes.

По данным портала, в списке доноров Харрис техномагнаты, крупные инвесторы, режиссер Стивен Спилберг.

«Миллиардеры, склоняющиеся к Харрис, могут показаться нелепыми, поскольку она часто критикует Трампа за поддержку политики, благоприятной для миллиардеров, – но есть практические причины, по которым сверхбогатые могут отдавать предпочтение Харрис», — отметили журналисты.

Среди богатейших людей, которые приняли сторону Трампа, 26 направили в его поддержку не менее $1 млн, еще 16 миллиардеров пожертвовали от $50 000 до $999 999.

Напомним, что 5 октября владелец SpaceX и Tesla Илон Маск выступил на предвыборном митинге Трампа. На сцену он вышел в черной кепке с надписью MAGA (аббревиатура от лозунга Make America Great Again — «Сделать Америку снова великой»).