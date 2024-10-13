Руководители западных стран понимают военные возможности России, но предполагают, что Москва никогда не будет их использовать в полном объеме, заявил военно-политический эксперт Яков Кедми. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

На Западе отмахиваются от предупреждений президента России Владимира Путина, говорят, что «он нас пугает [ядерным оружием]. Он никогда на это [удар] не решится», заметил аналитик.

На фоне этого, пояснил эксперт, западные страны полагают возможным и далее изматывать Россию.

Кедми раскрыл замысел Путина в отношении Запада

По его мнению, «НАТО на сегодняшний день готовится к войне с Россией большой примерно к 2027 году».

Кедми отметил, что желание Москвы завершить конфликт за столом переговоров в НАТО однозначно трактуют как слабость. Он добавил, что «они судят по себе».

Ранее аналитик предположил, что концепция российского лидера по противодействию коллективному Западу базируется на знаниях о том, что в экономике США зреет небывалый экономический кризис.

В связи с этим, констатировал Кедми, президент втянул США и Европу в затяжное и изматывающее противостояние, которое крайне невыгодно ни американцам, ни европейцам.