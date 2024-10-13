Стало известно, что Эрдоган подарил Путину на день рождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил российскому коллеге Владимиру Путину красивую вазу на день рождения. Об этом телеканалу «Россия» рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков ранее рассказывал, что Эрдоган прислал Путину подарок ко дню рождения 7 октября. В воскресенье помощник президента подробнее рассказал о презенте из Анкары.

«Я могу сказать, что это красивая ваза», — сказал Ушаков.

Он объяснил, почему на подарке было акцентировано внимание:

«Сам президент Турции попросил доставить этот подарок до своего телефонного разговора с нашим президентом. Поэтому как-то к этому особое внимание было привлечено».

Ранее СМИ рассказали «о тайнах дня рождения» Владимира Путина.