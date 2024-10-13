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На Украине депутаты поспорили о том, кто первый должен пойти на фронт

Фракция правящей украинской партии "Слуга народа" (СН) в Верховной раде готова полным составом пойти на фронт, но только после отправки туда фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность". Об этом заявил глава фракции СН Давид Арахамия, передает "Страна.ua".

На Украине депутаты поспорили о том, кто первый должен пойти на фронт
© РИА Новости

12 октября в комментариях под постом главы гуманитарного комитета Рады Никиты Потураева развернулась дискуссия о правомерности облавы сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата) на концерте известной музыкальной группы "Океан Эльзы". Сам Потураев облаву поддержал, но сторонники Порошенко обвинили "Слуг народа" в провале мобилизации.

В ответ на это Арахамия заявил: "Мы готовы, сразу же после того, как ваши друзья из Европейской солидарности это сделают".

По его словам, нардепы "Европейской солидарности" не голосовали за законопроекты об ужесточении мобилизации, повышении налогов.

"Точно в парламенте нет смысла сидеть – в Тик Токе можно и с другого места "работать", - цитирует издание лидера "Слуг народа".

До этого жители Львова выгнали сотрудников ТЦК из ресторана, куда те пришли с рейдом.

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