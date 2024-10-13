На Украине депутаты поспорили о том, кто первый должен пойти на фронт

Фракция правящей украинской партии "Слуга народа" (СН) в Верховной раде готова полным составом пойти на фронт, но только после отправки туда фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность". Об этом заявил глава фракции СН Давид Арахамия, передает "Страна.ua".

12 октября в комментариях под постом главы гуманитарного комитета Рады Никиты Потураева развернулась дискуссия о правомерности облавы сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата) на концерте известной музыкальной группы "Океан Эльзы". Сам Потураев облаву поддержал, но сторонники Порошенко обвинили "Слуг народа" в провале мобилизации.

В ответ на это Арахамия заявил: "Мы готовы, сразу же после того, как ваши друзья из Европейской солидарности это сделают".

По его словам, нардепы "Европейской солидарности" не голосовали за законопроекты об ужесточении мобилизации, повышении налогов.

"Точно в парламенте нет смысла сидеть – в Тик Токе можно и с другого места "работать", - цитирует издание лидера "Слуг народа".

До этого жители Львова выгнали сотрудников ТЦК из ресторана, куда те пришли с рейдом.