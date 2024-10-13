Власти Молдавии намеренно создают образ врага из России. Это делается в угоду Брюсселю, который зарабатывает на экономическом и энергетическом кризисе в республике. Об этом заявила депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Регина Апостолова, сообщает РИА Новости.

На брифинге в Кишиневе Апостолова отметила, что энергетический кризис стал результатом провальной политики президента Санду.

По ее словам, Кишинев отказывается от поставок газа из России «в угоду Брюсселю». В итоге большинство граждан «с ужасом ждут очередных платежек за коммунальные услуги», а цены за свет и газ «растут с космической скоростью».

«Партия власти работает на ЕС, а не на граждан Молдавии», — сказала Апостолова.

Она считает, что нынешние молдавские власти способствуют обогащению западных стран, постоянно получая от них кредиты. Расплачиваться гражданам страны придется из своего кармана.

«Санду и партия власти создают из России образ монстра, лишь бы та не помогла нам стать самостоятельнее», — сказала депутат.

Она добавила, что «оставлять Санду и всю её шайку у власти было бы соучастием в преступлении», которое совершается против Молдавии.