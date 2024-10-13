Запад не должен указывать другим странам, как им сотрудничать с Россией. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

Репортер спросил у президента Киргизии, как он относится к политике западных стран, которые «прямым текстом» требуют, «чтобы партнеры по СНГ от сотрудничества с Россией отказывались».

Жапаров ответил, что «это, конечно, неправильно».

По его словам, когда он посещает страны Европы, то видит, что «они говорят одно, а делают другое». Есть европейские страны, входящие в состав НАТО и ЕС, и не отказавшиеся от сотрудничества с Россией.

«А нам они не должны так говорить, указывать или просить, чтобы мы не сотрудничали с Россией или СНГ. СНГ — это члены бывшего СССР, а мы, наоборот, должны со всеми сотрудничать», — сказал Жапаров.

Ранее в МИД РФ отметили, что Вашингтон и его сателлиты не смогли добиться политической изоляции России с помощью «откровенного шантажа и запугивания» других государств.