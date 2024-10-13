Если российская делегация примет участие во втором возможном саммите мира по украинскому конфликту, то президенту Украины Владимиру Зеленскому вручат новую карту страны. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте социальной сети Х.

«Гораздо более вероятным представляется то, что Россия представит на втором саммите диктатору Зеленскому и его "штабу" новую карту Украины», — отметил Боуз.

27 сентября стало известно, что президент США Джо Байден с сомнением относится к «плану победы» Зеленского, а также к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

В США пообещали обсудить «мирный план» Зеленского в ООН

Кроме того, советник главы офиса украинского президента Дарья Заривная заявила об отмене второго «саммита мира» по Украине в ноябре.