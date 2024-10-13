Руководители палестинского движения ХАМАС при планировании атаки на Израиль обсуждали возможность убедить Иран и ливанскую «Хезболлу» присоединиться к этой атаке, намеченной на осень 2022 года, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на секретные документы.

Журналисты пояснили, что израильским военным в ходе обыска подземного командного центра ХАМАС в Хан-Юнисе на юге сектора Газа удалось обнаружить прокотолы совещаний политических и военных лидеров движения. Документы были направлены экспертам, те подтвердили их подлинность.

По данным газеты, ХАМАС сознательно избегал конфронтации с Израилем с 2021 года, чтобы атака 7 октября была внезапной. Лидеры группировки полагали, что «должны убедить врага в том, что ХАМАС в Газе хочет спокойствия».

Раскрыт план подготовки ХАМАС перед атакой на Израиль

Согласно протоколам, лидеры ХАМАС надеялись на успех атаки на фоне сложной «внутренней ситуации» в Израиле, сложившейся в стране из-за судебной реформы премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В документах отмечается, что движение намеревалось более подробно обсудить готовящееся нападение на встрече с лидером «Хезболлы» Хасаном Насраллой (был убит в результате израильского авиаудара в сентябре 2024 года). Вместе с тем, данных об успехе или неудаче переговоров не приводится.

Группировка была уверена в поддержке своих союзников, но пришла к выводу, что ей может быть придется действовать без их полного участия, следует из протоколов.