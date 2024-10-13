В Сеуле сомневаются, что КНДР "начнет войну"

Южнокорейские власти сомневаются, что Пхеньян начнет войну, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Син Вон Сика.

По его словам, в этом случае она будет «самоубийственной» для Северной Кореи. На территории полуострова после Корейской войны всегда существовал риск нового полномасштабного военного конфликта, указал чиновник.

МИД КНДР: Южная Корея распространяла листовки в Пхеньяне с помощью дронов

Отмечается, что важно приложить усилия, чтобы Север не мог совершить такие действия. Сеул должен поддерживать полную готовность к реагированию со стороны КНДР.

Ранее северокорейский МИД в ультимативном порядке потребовав от Сеула прекратить отправку беспилотных летательных аппаратов. Южнокорейские дроны в октябре трижды входили в воздушное пространство Пхеньяна, чтобы распространить политические листовки. КНДР предупредила, что ее военные приведут в готовность «все наступательные средства, отметило внешнеполитическое ведомство.