Научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов в беседе с Украине. По его словам, если Россия остановит специальную военную операцию (СВО) и примет предложения других стран,например, Индии и Бразилии, это будет означать победу Запада.

«Те, кто их выдвигает, и те, кто на них отвечает позитивно, не понимают довольно простой вещи: если мы, Россия сейчас остановится и не разгромит Запад, не нанесет ему стратегическое поражение, то наша недопобеда… будет означать победу Запада и он пойдет дальше нападать на всех», — заявил политолог.

Он допустил, что западный мир атакует и Индию, и Китай, если Россия не закроет этот ящик Пандоры.

Ранее Караганов заявил, что Россия вправе ответить ядерным оружием на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойным оружием. Он также подчеркнул, что речь идет не только о ситуациях при ударах украинских войск, но и вторжении сил Киева на территорию России, например, в Курскую область.