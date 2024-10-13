В Литве состоялись выборы в Сейм

Проходящие в Литве парламентские выборы, порог явки на которых составляет 25%, можно считать состоявшимися. К 12:00 (совпадает с мск) на них проголосовали 25,59% избирателей. Об этом сообщила журналистам председатель Главной избирательной комиссии страны Лина Петронене.

"Граждане страны активно участвуют в голосовании. Преодолен барьер явки в 25%, а это значит, что выборы считаются состоявшимися", - сказала она.

На прошлых выборах в Сейм 2020 года данный показатель был достигнут на час позже.

К 12:00 проголосовали 13,84% избирателей. Досрочно отдавших свой голос граждан до единого дня голосования насчитывается 11,75%.

Первый тур очередных выборов в Сейм Литвы (однопалатный парламент) проходит 13 октября, второй тур намечен на 27 октября. Участки для голосования открыты до 20:00. Правом голоса обладают 2,376 млн человек.

Сейм состоит из 141 депутата, которые избираются на четыре года всеобщим тайным голосованием по смешанной системе: 71 - в одномандатных округах по мажоритарной системе, 70 - по партийным спискам. В борьбе за мандат в законодательном собрании участвуют 1 740 кандидатов, то есть на 1 место в Сейме претендуют 12 человек.