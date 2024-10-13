Премьер Японии объяснил свои слова о совместном ядерном оружии

Глава правительства Японии Сигэру Исиба заявил, что высказанная им идея «совместного обладания» ядерным оружием касается не права собственности или контроля, а процесса принятия решений, сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Премьер-министр во время избирательной кампании в правящей Либерально-демократической партии выступал за укрепление обороноспособности Японии, создании азиатской версии Североатлантического альянса и системы коллективной безопасности в регионе. Он предложил обсудить перспективу размещения ядерного оружия США в Азии и «совместного обладания» им.

В Госдуме прокомментировали ядерные учения НАТО

Высказывания вызвали возмущение тех, кто пережил американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

«Сам факт того, что это говорит высокопоставленный политик, злит меня», — заявил член комитета японской ассоциации переживших атомные бомбардировки «Хиданкё», удостоенной в этом году Нобелевской премии мира, 92-летний Тэруми Танака.

«Ввоз ядерного оружия из США и его разделение [для совместного обладания означает, что по указанию США оно может быть запущено, может быть использовано. Таким образом, страна, подвергшаяся бомбардировке, может стать страной, наносящей ущерб другим. Это в самом деле недопустимо для нас», — указала замгенсека «Хиданкё» Масако Вада.