МИД Венгрии обвинил США во вмешательстве в выборы

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости заявил о попытках вмешательства в парламентские выборы в Венгрии в 2022 году со стороны США.

«Насколько мне известно, во время нашей избирательной кампании в 2022 году были предприняты очень серьёзные попытки вмешательства в наши выборы. С другой стороны океана — очень-очень сильно, скажем так», — цитирует его РИА Новости.

Глава МИД также добавил, что США тратят большие средства на то, чтобы сместить текущее венгерское правительство. По его словам, средства инвестируются, в том числе, в венгерскую оппозицию и в оппозиционные СМИ.

Ранее Сийярто прокомментировал визит Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании, который в американском конгрессе назвали вмешательством в президентские выборы.