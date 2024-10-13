Трамп беспокоится, что третья мировая война может начаться в ближайшие месяцы

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил опасения, что из-за политики возглавляющих американское правительство демократов в ближайшие четыре месяца может разразиться третья мировая война.

"Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть [в правительстве]", - сказал он на митинге своих сторонников в штате Калифорния. Трансляцию митинга вела консервативная медиакомпания RSBN.

Трамп вновь пообещал, что в случае победы на президентских выборах сможет урегулировать конфликт на Украине, а также "прекратить хаос на Ближнем Востоке".