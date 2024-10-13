Необходимо восстановить дипломатические каналы и начать переговоры с Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на Frankfurter Rundschau.

Как заявил министр транспорта земли Баден-Вюртемберг и член партии «Зеленых» Винфрид Герман, политика западных стран в отношении России произвела обратный эффект, в результате чего Россия окрепла, а Запад ослаб.

«Экономический и политический ущерб оказался сильнее для стран, вводивших ограничения, чем для России. Путин стал не слабее в военном и экономическом отношении, а сильнее, а Россия не изолирована на международном уровне», — указал Герман.

Он призвал своих коллег по партии из правительства к ответственности в отношении изменения внешнеполитического курса, назвав нынешний подход конфликту вокруг Украины провальным.