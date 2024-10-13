В Иране опровергли связь Тегерана с атакой ХАМАС на Израиль

Миссия Ирана при ООН прокомментировала публикацию New York Times о том, что Тегеран был осведомлен о планах палестинского движения ХАМАС атаковать Израиль 7 октября 2023 года, сообщает РИА Новости.

Там заявили, что в Иране о нападении не знали, а издание полагается на сфабрикованные документы.

Ранее New York Times со ссылкой на документы сообщила, что ХАМАС планировало совершить крупную атаку на Израиль осенью 2022 года, однако отложило нападение. Это было необходимо для того, чтобы якобы заручиться поддержкой Ирана и ливанского шиитского движения «Хезболлах».

7 октября 2023 года Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. Погибли около 1,2 тысячи человек.

После этого израильская армия начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, нанося удары по гражданским объектам. Погибли более 42 тысяч человек, пострадали 97 тысяч.