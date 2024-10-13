Власти Палестины работают над признанием независимости

Палестинские власти прилагают усилия на получение признания независимого палестинского государства от большего числа стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Палестины в Москве Абдельхафиза Нофаля.

По его словам, есть государства, готовые признать независимость — около 149 стран признают палестинское государство, есть еще ряд европейских государств, готовых к этому признанию.

Дипломат напомнил, что ряд стран Латинской Америки, среди которых Боливия, Венесуэла, Колумбия, Никарагуа, разорвали свои отношения с Израилем. Нофаль указал, что Латинская Америка проявляет солидарность, что касается не только правительств, но и народов, в поддержке палестинского дела и законных прав палестинского народа.

7 октября 2023 года Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. Погибли около 1,2 тысячи человек.

После этого израильская армия начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, нанося удары по гражданским объектам. Погибли более 42 тысяч человек, пострадали 97 тысяч.