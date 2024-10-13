Шольц проигнорировал две главные просьбы Зеленского

В ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в ФРГ делегации из Киева так и не удалось добиться передачи ракет Taurus и одобрения членства Украины в Североатлантическом альянсе. Об этом пишет Bild.

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"Зеленский ни на шаг не продвинулся [в рамках визита в ФРГ] с двумя главными требованиями своего "плана победы", - пишет издание со ссылкой на эксперта Карло Масалу.

Речь идет о рассмотрении вопроса о передаче в распоряжение ВСУ дальнобойных ракет Taurus, а также о поддержке Берлином пути Украины в НАТО. В Германии "оставили без внимания" эти требования украинской стороны.

Шольц заявил об «исторической ответственности» Германии за Украину

До этого сообщалось, что Зеленский представил Шольцу план по "приближению мира" на Украине.

11 октября Шольц заявил, что Германия, Бельгия, Дания и Норвегия до конца 2024 года предоставят Украине пакет военной помощи стоимостью €1,4 миллиарда. В пакет помощи войдут ЗРК Iris-T, Skynex, Gepard, БМП, танки, радары, БПЛМ и боеприпасы. По словам Шольца, Германия будет делать основной акцент на средствах противовоздушной обороны (ПВО).