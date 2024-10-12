Эрдоган обратился с призывом к РФ и Ирану из-за действий Израиля

Властям России и Ирана нужно больше помогать Сирии противостоять военным угрозам со стороны Израиля. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, уточняет «Интерфакс».

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«Крайне важно, чтобы Россия, Иран, да и сама Сирия принимали больше эффективных мер для решения этой проблемы, которая опасна для территориальной целостности Сирии», — заявил он.

Соответствующее заявление Эрдоган сделал после обстрелов сирийской территории со стороны Израиля.

Как сообщил директор индустриального города Хесья Амер Халил, израильская авиация совершила налет на иранский машиностроительный завод, расположенный на территории провинции Хомс в Сирии.

Эрдоган заявил, что разведка Турции контролирует все шаги Израиля против Анкары

9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что по Ирану будет нанесен смертоносный и неожиданный удар. Он подчеркнул, что в Иране даже не поймут, что случилось и как это произошло.