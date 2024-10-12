МИД Израиля объяснил, почему объявил генсека ООН персоной нон грата

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что не будет отменять решение об объявление персоной нон грата генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Гутерриш может и дальше пытаться собирать подписи в свою поддержку в ООН, решение не будет изменено", - написал Кац в X (ранее Twitter).

Глава МИД Израиля добавил, что объявил генсека ООН персоной нон грата и запретил ему въезд в Израиль "в связи с тем, что он не осудил иранский ракетный обстрел Израиля".

"Проведенный опрос показал, что 87% общественности Израиля поддерживают это решение", - заявил также Кац.

Глава МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон грата

Министр 2 октября запретил Гутерришу въезд в еврейское государство и объявил его персоной нон грата из-за отсутствия с его стороны осуждения атаки Ирана на Израиль.