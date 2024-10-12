Испанский МИД в честь Дня Испании разместил в соцсети X поздравительный видеоролик, который начинается с кадров, снятых в Москве у Центрального парка культуры и отдыха им. Максима Горького. На это обратили внимание пользователи.

В ролике видео и фото перемежаются частями фразы «Страна — это множество вещей. Это способ существования, который разделяют многие люди. Те, кто внутри, и те, кто снаружи». После слова «страна» (un país) можно увидеть кадры, на которых москвичи идут мимо ограды Парка Горького на фоне небоскребов «Москвы-Сити» и заходящего солнца.

День испанской нации — ежегодный праздник, который отмечают 12 октября. В этот день в 1492 году морская экспедиция из Испании под руководством Христофора Колумба открыла Америку. Тогда встретились два мира, поскольку Европа начала контакты с Америкой, а испанские культурные и языковые границы вышли за пределы Иберийского полуострова. Обязательной частью праздника является военный парад и авиашоу с участием членов королевской семьи и высокопоставленных чиновников.