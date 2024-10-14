Глава Службы безопасности Израиля тайно посетил Каир для переговоров

Руководитель Службы общей безопасности Израиля Ронен Бар тайно посетил Каир для переговоров о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Об этом пишет портал Walla.

«Ронен Бар тайно посетил Каир в воскресенье и встретился с главой египетской разведки Аббасом Камелем. Переговоры, помимо прочего, касались тупиковой ситуации в переговорах по освобождению заложников», — говорится в материале со ссылкой на источник.

Кроме того, стороны обсудили кризис вокруг Филадельфийского коридора и КПП Рафах, способы возобновления контактов с лидером движения ХАМАС Яхьей Синваром.

Подчёркивается, что официальные комментарии по этому поводу не приводились.

Ранее сообщалось, что власти США всё ещё считают возможной сделку о прекращении огня и освобождении заложников между палестинским движением ХАМАС и Израилем.