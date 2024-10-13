Сестра лидера КНДР пригрозила Сеулу «ужасными последствиями»

СЕУЛ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Республики Корея сомневаются, что КНДР "начнет войну", поскольку она будет "самоубийственной" для Пхеньяна. Об этом заявил начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Син Вон Сик.

"Я считаю, что Северная Корея не начнет войну, если она не решила совершить самоубийство", - сказал политик в интервью телеканалу KBS.

По его словам, на территории полуострова после Корейской войны всегда существовал риск нового полномасштабного военного конфликта.

"Начнет ли Северная Корея войну, зависит не от их намерений, а от нашей воли и готовности. Критически важно приложить усилия, чтобы Север не мог совершить такие действия", - добавил Син Вон Сик. На его взгляд, Южная Корея должна поддерживать полную готовность к реагированию на "провокации" со стороны Пхеньяна.

МИД КНДР в пятницу выступил с заявлением, в ультимативном порядке потребовав от Сеула прекратить отправку беспилотных летательных аппаратов. По данным ведомства, южнокорейские дроны в октябре трижды входили в воздушное пространство Пхеньяна, чтобы распространить политические листовки. Народно-демократическая республика предупредила, что ее военные приведут в готовность "все наступательные средства", которые "предназначены для уничтожения военной инфраструктуры вблизи южной границы и на территории Республики Корея".