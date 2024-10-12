Сестра лидера КНДР пригрозила Сеулу «ужасными последствиями»

Республика Корея столкнется с "трагическими последствиями", если южнокорейские беспилотники еще раз нарушат воздушное пространство Пхеньяна. Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Как заявил наш МИД, не наши военные планируют время начала атаки и уничтожения военных сил Республики Корея. Не мы определяем ее время", - отметила Ким Ё Чжон.

Накануне МИД КНДР заявил, что в случае повторного проникновения беспилотника в народную республику "второго предупреждения не будет".

"Если в воздушном пространстве нашей столицы снова обнаружится беспилотник Республики Корея, [это] в тот же момент вызовет ужасные трагические последствия", - предупредила она. "Лично мне бы этого не хотелось", - добавила Ким Ё Чжон.

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МИД КНДР в пятницу выступил с заявлением, в котором в качестве ультиматума потребовал от Южной Кореи остановить отправку беспилотных летательных аппаратов. По данным народной республики, южнокорейские дроны в октябре трижды входили в воздушное пространство Пхеньяна, чтобы распространить политические листовки. МИД КНДР предупредил, что военные народной республики приведут в готовность "все наступательные средства", которые "предназначены для уничтожения военной инфраструктуры вблизи южной границы и на территории Республики Корея".