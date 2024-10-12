Умер бывший первый министр Шотландии Салмонд

ЛШотландский политик Алекс Салмонд, занимавший должность первого министра Шотландии в 2007-2014 годах, умер в возрасте 69 лет. О смерти экс-лидера Шотландской национальной партии (ШНП), который добивался выхода региона из состава Великобритании, сообщил телеканал Sky News.

"Алекс Салмонд был масштабной политической фигурой. Хотя мы с ним и расходились во взглядах на конституционные вопросы, нельзя отрицать, что он был умелым оратором и питал неподдельную страсть к политике. Покойся с миром", - написал на своей странице в соцсети X бывший глава британского правительства (2022-2024) Риши Сунак.