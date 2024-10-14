Польша создаст минные поля на восточной границе

Польша намерена создать минные поля на восточной границе государства в рамках плана укрепления границы «Восточный щит».

Об этом сообщает телеканал TVP.

«На полигоне в Ожише (14 октября – прим. ред.) начнутся учения, сюда прибудет премьер-министр Дональд Туск. Учения связаны с тестированием элементов «Восточного щита»», — говорится в сообщении телеканала (цитата по РИА Новости).

Отмечается, что учения будут связаны с установлением бетонных ежей, противотанковых рвов и минных полей.

Сообщалось, что Польша в этом году начнет строительство фортификационных сооружений на восточной и северной границах.

12 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что проблемы с нелегальными мигрантами на польско-белорусской границе можно решить, если забор на ней укрепить еще сильнее.

Для предотвращения несчастных случаев, в том числе летальных, необходимо более серьезно охранять государственную границу.

Он уверен, что укрепление забора позволит сократить попытки беженцев прорваться сквозь границу.