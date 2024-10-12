Пашинян назвал условия, при которых РФ не будет возражать против «Перекрестка мира»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о позициях России и западных стран относительно реализации транспортно-энергетического проекта «Перекресток мира». Об этом пишет РБК.

По данным портала, Пашинян выступил с инициативой по проекту, позволяющему создать пути от Каспийского до Средиземного моря и от Персидского залива до Черного моря, в 2023 году в Тбилиси.

Реализация «Перекрестка», отметили журналисты, предусматривает развитие, запуск и возобновление транспортных коммуникаций между Арменией, Грузией, Турцией, Азербайджаном и Ираном посредством автомобильных и железных дорог, а также энергокоммуникаций — кабелей, трубопроводов, ЛЭП.

Пашинян подчеркнул, что транзитные маршруты имеют очень важное экономическое и политическое значение, в том числе внешнеполитическое.

«У Российской Федерации могут возникнуть опасения. Для нее может быть приемлемо, чтобы все эти потоки проходили через эту территорию [Закавказье], если она и далее будет иметь некоторое влияние на управление этими потоками», — предположил Пашинян.

Премьер заметил, что западные страны выступают против того, чтобы большая часть потоков проходила через территорию Ирана. Он уточнил, что это обусловлено политическим напряжением между Брюсселем и Тегераном.

Вместе с тем, пояснил он, ЕС не возражает против проекта в целом. Он добавил, что Иран и Грузия поддерживают проект.

По его данным, в Баку выражают опасения, что реализация проекта «может принести Армении выгоды на десятки миллиардов», полагают, что эти деньги Ереван может использовать для закупки вооружений. Он уточнил, что у страны нет намерений вести боевые действия против Азербайджана.