Харрис раскритиковала Трампа за сокрытие данных о здоровье

Вице-президент США и кандидат на высший государственный пост от Демократической партии Камала Харрис раскритиковала своего оппонента-республиканца Дональда Трампа за то, что он давно не публикует результаты своих медицинских обследований.

"Очевидно, что его команда, по крайней мере, не хочет, чтобы американцы видели, кто он такой, - сказала она, общаясь с журналистами на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном. - Мне ясно, что он и его команда не хотят, чтобы американцы действительно увидели, что он делает и подходит ли он для того, чтобы быть президентом". Слова Харрис приводит пресс-пул Белого дома.

Кандидат от демократов отказалась строить предположения о здоровье Трампа, однако утверждала, что в ходе своей предвыборной кампании тот "говорит о несуществующих персонажах" и "выдумывает вещи".

Харрис не ответила и на вопрос о том, считает ли она, что острота ума республиканца снизилась. "Я предлагаю публике понаблюдать за его митингами и судить самой", - сказала она.

В субботу 59-летняя Харрис впервые опубликовала данные о состоянии своего здоровья. Ее врач Джошуа Симмонс заключил, что она находится в превосходном состоянии за месяц до выборов и сможет выполнять обязанности главы государства. Трамп в августе пообещал обнародовать результаты пройденных им медицинских обследований и тестов на умственные способности. По словам республиканца, недавно он прошел медицинский осмотр и получил "отличную оценку".