Туск призвал сделать неприступным забор на границе с Белоруссией

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал укрепить забор на границе с Белоруссией ради спасения мигрантов. Об этом пишет РЕН ТВ.

Глава правительства отметил, что у правительства была необходимость как сдержать нелегальную миграцию на границе с Белоруссией, так и добиться того, чтобы не было трагедий, чтобы силовики и туристы не находили мертвых людей в районе Буга.

«Нет более гуманитарной политики для предотвращения смертей на границе с Белоруссией, чем успешная охрана этой границы», — пояснил Туск.

По его данным, в последнее месяцы специалисты ведут работы по укреплению заграждений, добиваются того, чтобы их было невозможно повредить при помощи подручных средств.

Политик пояснил, что нелегальные мигранты и организаторы миграции постепенно осознают: польско-белорусскую границу перейти невозможно. Следовательно, добавил он, если и далее люди будут осознавать бессмысленность попыток пересечения границы, то и смертей не будет.

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Напомним, что в мае 2024 года Туск признал, что заграждения на границе, на создание которых было потрачено порядка $400 млн, не оправдали себя.

Политик констатировал, что забор требует реконструкции, она обойдется казне в сотни миллионов злотых.