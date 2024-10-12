Боррель предостерег Израиль от катастрофического решения

Израиль не должен принимать законопроект, запрещающий деятельность агентства ООН по делам беженцев (БАПОР). Об этом в субботу заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В заявлении Бореля сказано, что ЕС выражает серьезную обеспокоенность по поводу законопроекта о БАПОР, который в настоящее время обсуждается в израильском парламенте. Планируется, что закон классифицирует Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) как террористическую организацию. Работа агентства в Израиле и на оккупированных территориях Палестины будет запрещена.

Израиль обвиняет агентство в помощи движению ХАМАС. Законопроект может быть принят в ближайшее время.

«Этот законопроект, если он будет принят, будет иметь катастрофические последствия, не позволяя агентству ООН продолжать предоставлять свои услуги и защиту палестинским беженцам на оккупированном Западном Берегу, включая Восточный Иерусалим и сектор Газа», — заявил Боррель.

По его словам, ЕС решительно поддерживает призыв генерального секретаря ООН по этому вопросу и разделяет обеспокоенность международного сообщества.

Миротворцы ООН отказались выполнить просьбу Израиля

Боррель призвал израильские власти обеспечить важную работу БАПОР в соответствии с мандатом, принятым Генеральной Ассамблеей ООН.

В ЕС отметили, что БАПОР предоставляет услуги миллионам людей в Газе, на Западном Берегу, в Восточном Иерусалиме, а также в Ливане, Сирии и Иордании. Организация является опорой региональной стабильности.